"رويترز" عن مسؤول أمريكي: مذكرة أنقرة وحكومة الوفاق استفزازية

أفاد مسؤول أمريكي اليوم السبت، بأن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبي "غير مفيدة" و"استفزازية"، وتشكل مصدر قلق للولايات المتحدة.

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وأضاف أن الولايات المتحدة "قلقة جدا" من التصعيد العسكري لقوات المشير خليفة حفتر، داعيا جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى وقف التصعيد.

وأكد المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن الأزمة الليبية "تزداد دموية"، مع ورود تقارير حول أعداد متزايدة من "مرتزقة روس يدعمون قوات خليفة حفتر"، على حد ادعائه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة تستمر في الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا، لكنها لن تقف مع أي طرف في الصراع".

المصدر: "رويترز"