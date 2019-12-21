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رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة "قلقة جدا" من التصعيد العسكري لخليفة حفتر

"رويترز" عن مسؤول أمريكي: مذكرة أنقرة وحكومة الوفاق استفزازية

أخبار العالم

AFP Mustafa Kamaci / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج
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أفاد مسؤول أمريكي اليوم السبت، بأن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبي "غير مفيدة" و"استفزازية"، وتشكل مصدر قلق للولايات المتحدة.

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وأضاف أن الولايات المتحدة "قلقة جدا" من التصعيد العسكري لقوات المشير خليفة حفتر، داعيا جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى وقف التصعيد.

وأكد المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن الأزمة الليبية "تزداد دموية"، مع ورود تقارير حول أعداد متزايدة من "مرتزقة روس يدعمون قوات خليفة حفتر"، على حد ادعائه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة تستمر في الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا، لكنها لن تقف مع أي طرف في الصراع".

المصدر: "رويترز"

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