الكويت.. نعجة ثمنها يعادل ثروة!
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بيعت نعجة في مزاد بدولة الكويت بمبلغ خيالي قدره 40000 دينار كويتي، وهو ما يعادل 131 ألفا و600 دولار أمريكي.
وأظهر مقطع فيديو الإعلان عن رسو المزاد على نعجة تدعى "النعامة" بمبلغ أربعين ألف دينار كويتي، مع تعالي صرخات الاستحسان والابتهاج بهذا الحدث.
فيديو 🔴— خبر عاجل (@AjelNews24) December 22, 2019
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أحد المزادات بدولة الكويت يشهد حالة فريدة من نوعها، بعد بيع (نعجة) بمبلغ 40 ألف دينار كويتي، أي ما يقارب 500 ألف ريال سعودي.
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المصدر: تويتر