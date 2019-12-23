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الكويت.. نعجة ثمنها يعادل ثروة!

مجتمع

الكويت.. نعجة ثمنها يعادل ثروة!
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بيعت نعجة في مزاد بدولة الكويت بمبلغ خيالي قدره 40000 دينار كويتي، وهو ما يعادل 131 ألفا و600 دولار أمريكي.

وأظهر مقطع فيديو الإعلان عن رسو المزاد على نعجة تدعى "النعامة" بمبلغ أربعين ألف دينار كويتي، مع تعالي صرخات الاستحسان والابتهاج بهذا الحدث.

المصدر: تويتر

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