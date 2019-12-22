السلطات المصرية تفرج عن الفريق سامي عنان

قال الإعلامي وعضو مجلس النواب بالبرلمان المصري مصطفى بكري اليوم الأحد إن السلطات المصرية أفرجت عن الفريق سامي عنان.

وأضاف في تغريدة على "تويتر" أن الفريق عنان متواجد في منزله.

الإفراج عن الفريق سامي عنان وهو الان متواجد في منزله — مصطفى بكري (@BakryMP) 22 декабря 2019 г.

وأشار أنه اتصل بنجله سمير، وأكد أنه بالفعل متواجد في منزله الآن.

لقد اتصلت بنجله د سمير وأكد لي انه بالفعل متواجد في منزله الان — مصطفى بكري (@BakryMP) 22 декабря 2019 г.

وأوضح بكري في حديث خاص لـ RT ظروف وملابسات الإفراج عن سامي عنان، حيث صرح بأن أسرته تلقت إخطارا من الجهات المختصة بضرورة التوجه لمستشفى المعادي العسكري.

وأضاف أنهم توجهوا إلى المستشفى حيث تم الإفراج عن عنان وعاد إلى منزله، مؤكد أنه بصحة جيدة.

وكانت القوات المسلحة المصرية قد أصدرت في يناير 2018، بيانا اتهمت فيه رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان بأنه أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بدون موافقة القوات المسلحة.

ونقلت "بوابة الشروق" عن البيان حينها أن "المذكور ارتكب وقائع تزوير تشير إلى إنهائه الخدمة العسكرية وإدراجه في كشوف الناخبين دون وجه حكم"، مضيفا أن عنان عمل على "الوقيعة" بين القوات المسلحة والشعب.

وأفاد المصدر بأن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق.

المصدر: وكالات