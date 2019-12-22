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جندي إسرائيلي يدعو السعوديين لزيارة إسرائيل (فيديو)

أخبار العالم العربي

جندي إسرائيلي يدعو السعوديين لزيارة إسرائيل (فيديو)
Screenshot/ Twitter
جندي إسرائيلي يحمل العلم السعودي
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نشر جندي إسرائيلي مقطع فيديو على حسابه في "تويتر"، دعا فيه المواطنين السعوديين لزيارة إسرائيل، مؤكدا أن الشعب الإسرائيلي يكن الحب للشعب السعودي.

وقال في المقطع الذي يظهر فيه حاملا العلم السعودي: "أنا في القدس الآن أمام قلعة داوود، وآمل حقا أن يتحقق السلام مع المملكة السعودية، وتتاح لي فرصة زيارتها، ويتسنى للسعوديين أيضا زيارة إسرائيل".

وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه: "سجلت هذا المقطع خصيصا من أجل متابعي حسابي من السعوديين الأعزاء، وكذلك لجميع الشعب السعودي الكريم حول العالم، وذلك لكي أثبت لكم أن الشعب الإسرائيلي يحبكم أيها الشعب السعودي العزيز".

وكان الجندي نفسه قد نشر قبل أيام مقطعا آخر بزيّه العسكري مع جنود رفاق له، قال فيه: "نحن لسنا على عداء مع المملكة العربية السعودية، ونرحب بجميع السعوديين لزيارة بلدهم الثاني إسرائيل".

المصدر: "تويتر"

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