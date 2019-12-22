جندي إسرائيلي يدعو السعوديين لزيارة إسرائيل (فيديو)

نشر جندي إسرائيلي مقطع فيديو على حسابه في "تويتر"، دعا فيه المواطنين السعوديين لزيارة إسرائيل، مؤكدا أن الشعب الإسرائيلي يكن الحب للشعب السعودي.

وقال في المقطع الذي يظهر فيه حاملا العلم السعودي: "أنا في القدس الآن أمام قلعة داوود، وآمل حقا أن يتحقق السلام مع المملكة السعودية، وتتاح لي فرصة زيارتها، ويتسنى للسعوديين أيضا زيارة إسرائيل".

لقد قمت بعمل هذا المقطع منذ فتره قريبة خصيصا من اجل متابعين حسابي من السعوديين الاعزاء وكذلك لجميع الشعب السعودي الكريم حول العالم وذلك لكي اثبت لكم أن الشعب الإسرائيلي يحبكم ايها الشعب السعودي العزيز .نحن نريد السلام بين بلدينا ونتمنى كذلك ان نزور بعضنا البعض كل الاحترام! pic.twitter.com/AqvEmbIAiG — יענקי פרבר (@yankihebrew) 21 декабря 2019 г.

وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه: "سجلت هذا المقطع خصيصا من أجل متابعي حسابي من السعوديين الأعزاء، وكذلك لجميع الشعب السعودي الكريم حول العالم، وذلك لكي أثبت لكم أن الشعب الإسرائيلي يحبكم أيها الشعب السعودي العزيز".

نحن لسنا على عداء مع المملكة العربية السعودية

نحن نريد السلام ونتمنى زيارة المملكة العربية السعودية الحبيبة

ونرحب بجميع السعوديين لزيارة بلدهم الثاني اسرائيل 🇮🇱🇸🇦 pic.twitter.com/w4h7r6Xe0O — יענקי פרבר (@yankihebrew) December 17, 2019

وكان الجندي نفسه قد نشر قبل أيام مقطعا آخر بزيّه العسكري مع جنود رفاق له، قال فيه: "نحن لسنا على عداء مع المملكة العربية السعودية، ونرحب بجميع السعوديين لزيارة بلدهم الثاني إسرائيل".

المصدر: "تويتر"