وزير خارجية اليونان في ليبيا لبحث مذكرة التفاهم التركية مع طرابلس

وصل وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، رفقة وفد رسمي لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة الليبية المؤقتة.

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ويلتقى دندياس رئيس الحكومة الليبية المؤقت عبد الله الثني ووزير الخارجية عبد الهادي الحويج، لبحث العلاقات الثنائية ومذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.

وكان البرلمان التركي تبنى، أمس السبت، الاتفاق الثنائي بين حكومتي أنقرة والوفاق الوطني الليبية، الذي يشمل إطلاق قوة رد فعل سريع، في حال طلبت طرابلس ذلك.

ووقعت أنقرة وطرابلس أواخر الشهر الماضي، اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا، كما وقعتا على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها اليونان انتهاكا للقانون الدولي.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT + وكالات