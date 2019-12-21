العثور على جثة مقيم عربي داخل مسجد في مكة المكرمة
Reuters Sultan Al Fahed
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فتحت شرطة العزيزية في مكة المكرمة تحقيقا عقب العثور على جثة مقيم من جنسية عربية داخل سور مسجد في منطقة الحسينية، وعليها آثار دماء في الوجه.
وأشارت الجهات الأمنية إلى أنها تلقت بلاغا من مواطن يفيد بالعثور على شخص متيت داخل سور مسجد بحي الحسينية.
وأضافت، أن الجهات الأمنية والأدلة الجنائية والهلال الأحمر السعودي انتقلت للكشف على الجثة، وأكدت أن الجثة "لمقيم من جنسية عربية".
وفتحت شرطة مكة المكرمة الخميس الماضي، تحقيقا في حادث العثور على وافد إثيوبي مقتول بطعنة في منطقة الرقبة في إحدى المزارع على طريق الليث.
المصدر: سبق