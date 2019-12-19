العثور على إثيوبي مقتولا في مكّة

فتحت شرطة مكة المكرمة تحقيقا في حادث العثور على وافد إثيوبي مقتول بطعنة في منطقة الرقبة في إحدى المزارع على طريق الليث.

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وحسب وسائل الإعلام المحلية: "ورد بلاغ من مواطن يفيد بأنه أثناء دخوله لمزرعته وجد أحد العاملين لديه من غير التابعين له، ومن الجنسية الإثيوبية متوفى وعلى جثته آثار طعنة بالرقبة، ودمه سائل".

وانتقلت الجهات الأمنية والهلال الأحمر إلى موقع البلاغ، حيث وجد المقيم في إحدى المزارع ممددا على الأرض ومطعونا في الرقبة.

وأكد الهلال الأحمر وفاة المواطن الإثيوبي، فيما تحقق الجهات الأمنية بملابسات القضية لكشف دوافع الجريمة، والقبض على الجاني.

المصدر: سبق