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سعودي يقتل آخر برصاص في خميس مشيط والأمن يفتح تحقيقا

أخبار العالم العربي

سعودي يقتل آخر برصاص في خميس مشيط والأمن يفتح تحقيقا
commons.wikimedia.org/ Aiman titi
خميس مشيط
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أفادت صحيفة "سبق" السعودية بمقتل مواطن على يد آخر في محافظة خميس مشيط جنوب غرب المملكة، فيما أطلقت الجهات المعنية تحقيقا في الحادث.

وأوضحت الصحيفة أن الجريمة وقعت مساء الثلاثاء، حيث أكدت مصادر مطلعة أن مواطنا في العقد الثاني من عمره أطلق النار على آخر بأحد الأحياء داخل محافظة خميس مشيط.

وأشارت "سبق" إلى أن الجهات الأمنية انتشرت في الموقع عقب الحادث وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.

المصدر: سبق

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