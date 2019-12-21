وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره المغربي الوضع في ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، تطورات الوضع في ليبيا بإطار التنسيق والتشاور المستمر بين الدولتين.

وقال أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن "الوزيرين تبادلا وجهات النظر، حول عدد من قضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الشأن الليبي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، واستعرضا سبل الدفع قدما بجهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة".

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وتطرق الوزيران "إلى آفاق تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، حيث أكد الوزير شكري على اهتمام مصر بدفع مسار التعاون الثنائي مع الشقيقة المغرب على ضوء ما يتمتع به البلدان من علاقات أخوية وروابط راسخة".

المصدر: RT