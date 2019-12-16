رئيس مجلس النواب الليبي بيحث مع سلامة تطورات الأوضاع في ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في القاهرة، اليوم الاثنين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، ليبحث معه تطورات الأوضاع في ليبيا.

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وأورد عبد الحميد صافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن صالح أكد للمبعوث الأممي أن اتفاق الصخيرات (الذي تم توقيعه بين الأطراف الليبية في 2015 والذي تم بموجبه تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا) "فقد أي قيمة قانونية، باعتبار أن بنوده لم ينفذ منها أي شي واستمراره لهذه المدة الطويلة بالمخالفة للاتفاق السياسي أثر في حياة الليبيين".

وأكد الصافي، خلال تصريحات صحفية، أن رئيس مجلس النواب أعرب عن دهشته من تمسك المجتمع الدولي بمحافظ مصرف ليبيا المركزي رغم أنه قد تم عزله قبل إبرام الاتفاق السياسي. كما تساءل صالح عن موقف الأمم المتحدة من تهديدات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتدخل العسكري في ليبيا.

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن صالح طالب البعثة الأممية باتخاذ إجراءات سريعة لإبعاد رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووضع آلية لتوزيع الثروة بين الليبيين بالتساوي، والاستماع لهم واحترام إرادتهم في مؤتمر برلين وغيرها من المحافل.

ناصر حاتم

المصدر: RT