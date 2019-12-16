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غسان سلامة يعلق على الأوضاع في ليبيا على هامش لقاء رئيس مجلس النواب الليبي في مصر

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غسان سلامة يعلق على الأوضاع في ليبيا على هامش لقاء رئيس مجلس النواب الليبي في مصر
Reuters
غسان سلامة
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ناقش المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مساء اليوم الاثنين في بالقاهرة، تطورات الأوضاع في ليبيا.

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وقال سلامة في تصريحات إن اللقاء يهدف إلى بحث الأوضاع الراهنة والخروج من المأزق الحالي وإخراج البلاد من الانسداد السياسي الذي تجد ليبيا نفسه فيه.

وكان عقيلة صالح، قد طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتركيا.

ونقلت وسائل إعلام ليبية قوله إن "ولاية حكومة الوفاق انتهت منذ فترة طويلة، ولم يعد بإمكانها إبرام معاهدات وتحميل ليبيا التزامات دولية".

واعتبر البرلمان الليبي أن مذكرة التفاهم باطلة ولن تدخل حيز التنفيذ بالنظر إلى عدم استكمال إجراءاتها القانونية.

وكانت تركيا قد وقعت مع السراج أواخر الشهر الماضي، اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا، كما وقع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكا للقانون الدولي.

المصدر: R 

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