دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أهالي العاصمة طرابلس للوقوف إلى جانب "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وأوضح عقيلة صالح في كلمة مسجلة، أن "الجيش الوطني يريد فرض الأمن وحماية المقدرات لا الانتقام وتصفية الحسابات".

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وصرح بأن "الوقت حان للم الشمل وبناء دولة مدنية متحضرة ترتكز على الدستور والمؤسسات وسيادة القانون والعدل والمساواة"، مشيرا إلى أنه ستتم صياغة دستور جديد لليبيا وستجرى انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف دولي.

كما قال رئيس البرلمان الليبي إنه سيتم تشكيل حكومة جديدة في ليبيا من الأقاليم الثلاثة، معربا عن رفضه التدخل الخارجي في البلاد.

ودعا أيضا "الدول الشقيقة لدعم الجيش الليبي والبرلمان المنتخب".

وفي وقت سابق الأحد، جدد عقيلة صالح، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مطالبته بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتركيا.

ونقلت وسائل إعلام ليبية قوله إن "ولاية حكومة الوفاق انتهت منذ فترة طويلة، ولم يعد بإمكانها إبرام معاهدات وتحميل ليبيا التزامات دولية".

واعتبر البرلمان الليبي أن مذكرة التفاهم باطلة ولن تدخل حيز التنفيذ بالنظر إلى عدم استكمال إجراءاتها القانونية.

وكانت تركيا قد وقعت مع السراج أواخر الشهر الماضي، اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا، كما وقع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكا للقانون الدولي.

المصدر: وكالات + يوتيوب