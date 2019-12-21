القوات المشتركة اليمنية تعلن صد هجوم عنيف للحوثيين في الحديدة

أعلنت "القوات المشتركة" التابعة للحكومة اليمنية أنها صدت هجوما شنه الحوثيون على مواقعها في جنوب شرق محافظة الحديدة.

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وأفاد المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" المقاتلة ضمن القوات المشتركة اليمنية اليوم السبت، بأن عناصر من القوات المشتركة خاضوا اشتباكات عنيفة استمرت لساعات مع مسلحين حوثيين هاجموا مواقع القوات الحكومية في غرب مديرية حيس بالحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقذائف المدفعية.

وأضاف أن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، حيث أوقعت القوات في صفوفهم عشرات القتلى والجرحى، ودمرت آليات تحمل أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه لـ"أنصار الله" في مديرية حيس خلال يومين، حيث أعلنت القوات المشتركة الخميس الماضي صد هجوم مماثل لهم شمال غربي منطقة بني مغاري الواقعة غرب مديرية حيس.

ويأتي تجدد المواجهات بين الطرفين عقب ساعات من إعلان القوات المشتركة مقتل وإصابة 80 مسلحا حوثيا أثناء صدها هجمات واسعة شنتها الجماعة على مواقع عسكرية في مديريات حيس والتحيتا والدريهمي جنوب الحديدة، خلال الـ72 ساعة الماضية.

يذكر أن البعثة الأممية لمراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة برئاسة الجنرال أبهيجيت جوها قد نشرت، في أكتوبر الماضي، 5 نقاط مراقبة في الخطوط الأمامية بمدينة الحديدة، وضباط ارتباط من الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" ومراقبين دوليين لتثبيت الهدنة بين الجانبين والتي بدأ سريانها في 18 ديسمبر 2018.

المصدر: RT



