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مفوضية حقوق الإنسان في العراق: نضغط على بغداد للحد من قتل النشطاء

أخبار العالم العربي

مفوضية حقوق الإنسان في العراق: نضغط على بغداد للحد من قتل النشطاء
Reuters ALAA AL-MARJANI
الاحتجاجات في العراق
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أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق اليوم السبت، أنها تمارس الضغوط على الحكومة العراقية للحد من جرائم اغتيال وخطف النشطاء المدنيين.

وجاء في بيان صحفي للمفوضية: "بدعوة رسمية من السفارة البريطانية في العراق، بحث رئيس المفوضية عقيل الموسوي ووفد من مجلس المفوضين، مع السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي تطورات الأوضاع الإنسانية في العراق في ظل استمرار التظاهرات".

وأضاف البيان: "الموسوي أكد خلال اللقاء على أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مارست دورها الإنساني في رصد التظاهرات بكل حيادية بالرغم من جميع التحديات التي واجهتها".

وأشار إلى أنه "ما زالت المفوضية تمارس الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات فاعلة تحد من جرائم اغتيال واختطاف الناشطين، وتعول على القضاء العراقي في محاكمة الجناة وإيقاع القصاص العادل بهم".

المصدر: RT

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