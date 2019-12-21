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وفد نقابي أردني في سوريا لبحث العقبات التجارية بين البلدين

أخبار العالم العربي

وفد نقابي أردني في سوريا لبحث العقبات التجارية بين البلدين
AFP
معبر "جابر - نصيب" الحدودي بين سوريا والأردن
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بدأ وفد أردني يضم نحو 20 شخصا من نقابتي أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، وأصحاب السيارات الشاحنة الأردنية، زيارة عمل رسمية لسوريا تستمر عدة أيام.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من اتحاد شركات شحن البضائع الدولي السوري، وتهدف إلى بحث العقبات على طريق انسياب البضائع وحركة النقل والترانزيت بين البلدين وإيجاد الحلول لمختلف التحديات ومعالجتها بما يمكن من تسهيل حركة البضائع ودعم التجارة المتبادلة.

وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأردنية ضيف الله أبو عاقولة، في بيان صدر اليوم السبت، إن جدول زيارة الوفد لدمشق يتضمن العديد من اللقاءات مع اتحاد شركات شحن البضائع الدولي السورية وغرفة صناعة دمشق بالإضافة إلى عقد اجتماع مع مسؤولين حكوميين من وزارة النقل السورية.

وأكد أبو عاقولة أهمية السوق السورية للاقتصاد الأردني وتجارة الأردن الخارجية، وخاصة مع لبنان وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وكذلك لعمليات نقل بضائع الترانزيت إلى دول الخليج والعراق ومصر عبر الأراضي السورية.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا دون مستوى الطموح والإمكانات المتاحة، معبرا عن أمله بأن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة السورية.

المصدر: "عمون"


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