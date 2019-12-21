احقنوا الدماء.. رسالة الصدر بشأن مرشح رئاسة الحكومة

وجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم السبت، رسالة إلى مرشح "كتلة البناء" قصي السهيل وكتلته بعد ساعات على اجتماعات عدد من الأحزاب لبحث مرشح رئاسة الحكومة.

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وكتب الصدر على "تويتر": "السلام عليكم، أيها الإخوة في تحالف البناء، أيها الأخ قصي السهيل، احقنوا الدم العراقي، واحترموا أوامر المرجعية، واحترموا إرادة الشعب، واحفظوا كرامتكم".

وأضاف: "هذا خير لنا ولكم وللشعب، فالشعب هو الكتلة الأكبر".

السلام عليكم

أيها الاخوة في (كتلة البناء)

ايها الاخ (قصي السهيل)

احقنوا الدم العراقي

واحترموا اوامر المرجعية

واحترموا ارادة الشعب

واحفظوا كرامتكم

هو خير لنا ولكم وللعراق اجمع#الشعب_هو_الكتلة_الاكبر

المواطن

مقتدى الصدر — مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) 21 दिसंबर 2019

ودعا الصدر مؤخرا القوات الأمنية العراقية لحماية المتظاهرين ووقف الاغتيالات بحق ناشطي الحراك.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات عارمة، تطورت في بعض الحالات إلى صدامات مع القوات الأمنية ما أدى إلى سقوط ما يقارب 500 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، بعد أن كانت تقتصر على محاربة الفساد وتحسين الحالة المعيشية، إلى المطالبة باستقالة الحكومة، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

المصدر: RT