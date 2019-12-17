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مقتدى الصدر يوجه دعوة لقوات الأمن العراقية

أخبار العالم العربي

مقتدى الصدر يوجه دعوة لقوات الأمن العراقية
Reuters / ALAA AL-MARJANI
مقتدى الصدر - أرشيف -
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وجه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، دعوة إلى القوات الأمنية العراقية لحماية المتظاهرين ووقف الاغتيالات بحق ناشطي الحراك.

​وجاء في تغريدة نشرها على "تويتر": "أوقفوا الاغتيالات، المجرب لا يجرب، وحافظوا على السلمية".

وأضاف: "ثم أقول لقواتنا الأمنية البطلة: حماية العراق واجبكم".

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر 2019، تظاهرات متواصلة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

وأسفرت الاحتجاجات، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 400 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب، بحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق.

وحملت الاحتجاجات المتواصلة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالته، إلا أن موجة الاحتجاجات لم تهدأ بتقديم الاستقالة، ويطالب المحتجون بتنفيذ باقي المطالب.

ويرى مراقبون أن موجة الاحتجاجات الحالية تعد الأكبر من نوعها التي يشهدها العراق منذ عام 2003.

المصدر: RT + وكالات

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