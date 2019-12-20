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المسماري: مقتل 19 "إرهابيا" بغارة جوية في محيط سرت

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المسماري: مقتل 19
AFP Abdullah DOMA
الناطق الرسمي باسم "الجيش الوطني الليبي"، أحمد المسماري
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أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، عن مقتل 19 مسلحا في غارة جوية له على منطقة بوهادي بمحيط مدينة سرت.

وقال الناطق باسم "الجيش الوطني" أحمد المسماري في مؤتمر صحفي الجمعة، إن بين عناصر ما وصفها بـ"المليشيات الإرهابية" الذين قتلوا جراء الغارة، 11 عنصرا يحملون الجنسية السورية.

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من جهتها، أعلنت "قوة حماية وتأمين سرت" التابعة لحكومة الوفاق الليبي عن مقتل 5 أفراد في قواتها إثر قصف "الطيران الإماراتي المسير".

وكان "الجيش الوطني الليبي" قد قصف مواقع القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية في مصراتة وأمهلها 3 أيام للانسحاب من المدينة، مؤكدا أن استهداف المدينة سيستمر.

المصدر: وسائل إعلام ليبية

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