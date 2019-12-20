مراسلنا: مواجهات بين الجيش والمحتجين على تكليف دياب في بيروت

أفاد مراسلنا في لبنان باندلاع مواجهات في بيروت بين الجيش اللبناني والمحتجين على تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، وقطع المتظاهرين عدة طرق في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

وأضاف أن الجيش تصدى لعدد من المحتجين حاولوا إغلاق الطريق الجديدة في بيروت، وأطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بالمنطقة.

كما ذكر مراسلنا أن بعض المحتجين تجمعوا أمام منزل حسان دياب في منطقة تلة الخياط بالعاصمة للتعبير عن رفضهم لتكليفه أمس الخميس بتشكيل الحكومة الجديدة.

وردد المحتجون هتافات رافضة لتكليف دياب، ومؤيدة لعودة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري لمنصبه.

وسمعت بين المحتجين دعوات لإغلاق الطرقات والتظاهر غدا السبت رفضا للمشاورات التي يجريها دياب مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة.

كما وقعت مواجهات بين الطرفين في منطقة كورنيش المزرعة بالعاصمة حيث أطلقت قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع على المحتجين الذين رشقوا القوات الأمنية بالحجارة والمفرقعات والزجاجات الحارقة، حسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي قضاء المنية الضنية شمالي لبنان، قطع محتجون طريق الضنية الرئيسية التي تربطها بمدينة طرابلس في محلة وادي الريحان وفي منطقة العيرونية بالإطارات المشتعلة والحجارة.

وقطع متظاهرون طريق الضنية المنية عند مفرق بلدة عدوة، وطريق البحري في المنية.

ونظم المحتجون في بلدة تكريت بقضاء عكار مسيرة سيارات جابت شوارع البلدة ركبت وعليها مكبرات الصوت التي تذيع الأناشيد الوطنية، رفضا لتكليف دياب.

المصدر: RT + الوكالة الوطنية للإعلام