الجيش المصري يعرض شريطا دعائيا لمراحل تطوره وأحدث أسلحته

نشرت القوات المسلحة المصرية فيديو بعنوان "عقيدة واحدة"، يتحدث فيها الجيش المصري عن حماية مصر على مر التاريخ.

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وأوضح الفيديو أن "الجيش المصري خلق لحماية هذه الأرض، ولم يدير ظهره أبدا لها حيث قدم الكثير من التضحيات لمنع الاعتداء على مصر".

ويأتي هذا الفيديو في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، والمناوشات التي تحيط بمصر، خاصة ما يحدث في ليبيا وحديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة الحفاظ على أمن ليبيا، ومنع أي أطراف خارجية من التدخل هناك.

المصدر: RT