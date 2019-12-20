دياب يعد بتأليف الحكومة اللبنانية خلال 6 أسابيع

وعد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، الجمعة، بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة خلال فترة لا تتجاوز 6 أسابيع، معربا عن اعتقاده بأن تحظى حكومة كهذه بدعم أمريكي.

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وأكد دياب في مقابلة مع "دوتشيه فيلله" الألمانية أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة اختصاصيين بامتياز، وقال: "نريد تشكيل حكومة مميزة لا تشبه حكومات سابقة، إن كان على صعيد نسبة الاختصاصات المشاركة فيها أو على صعيد نسبة مشاركة النساء، دون نسيان التوازنات المعروفة".

وحول المخاوف من فرض عقوبات أمريكية على لبنان، قال دياب "اعتقد أن الأمريكيين عند تأليف حكومة بهذا الشكل سيدعمونها، لأنها حكومة هدفها إنقاذ الوضع في لبنان، ولا أرى مشكلة، بالعكس أتوقع دعما كاملا، إذا رأوا حكومة تسعى للاستجابة لمطالب وهموم الناس".

وكان دياب نفى الخميس، أن يكون محسوبا على "حزب الله"، مؤكدا أنه "ليس محسوبا على أحد" من الأطراف السياسية في لبنان.

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء الخميس، الأكاديمي حسان دياب الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي سابقا، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية، وحصوله على 69 صوتا (من أصل 128 صوتا).

المصدر: DW