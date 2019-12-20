لبنان.. قطع طرقات احتجاجا على تكليف دياب بتشكيل الحكومة

يقطع محتجون في مختلف المناطق اللبنانية الطرقات منذ ليل أمس وحتى صباح اليوم الجمعة، اعتراضا على تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة.

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وعمد المحتجون إلى قطع الطرقات الداخلية في مدينة طرابلس عاصمة شمال لبنان، فيما جابت دراجات نارية الشوارع وسط إطلاق نار في الهواء، وأقفلت المدارس والمعاهد أبوابها.

وفي الشمال أيضا، قطع المحتجون طريق حلبا بالكامل بالعوائق الحديدية والإطارات غير المشتعلة، كما قطعوا منذ الفجر، طريق المنية الرئيسية التي تربطها بمدينة طرابلس ومحافظة عكار بالإطارات المشتعلة، وأقفلوا معظم الطرق الفرعية والداخلية، كذلك قطعوا الطريق العام في دير عمار مقابل مبنى البلدية، وفي البداوي بالاتجاهين بالعوائق الحديدية، وقد تم تعليق الدراسة في كل المدارس الخاصة والرسمية.

إلى ذلك، أفادت غرفة التحكم المروري، التابعة لقوى الأمن الداخلي بأن أوتوستراد الناعمة وأوتوستراد الجية مفرق برجا مقطوعان، وهما الطريقان الرئيسيان اللذان يربطان الجنوب بالعاصمة بيروت.

وفي البقاع، أفادت غرفة التحكم بأن الطرق المقطوعة ضمن نطاق البقاع هي: تعلبايا، سعدنايل، المرج، أوتوستراد زحلة، مكسة العالي، جديتا العالي، ترشيش – ضهور- زحلة، كامد اللوز - جب جنين، حوش الحريمة - القادرية، غزة، قب الياس - عميق، ومفرق راشيا المصنع الحدودي مع سوريا.

ويعمل الجيش اللبناني والقوى الأمنية منذ الصباح على محاولة فتح الطرقات وتسهيل حركة مرور السيارات في مختلف المناطق اللبنانية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون كلف أمس الخميس، حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما سماه 69 نائبا، خلفا لسعد الحريري الذي استقال في 29 أكتوبر من رئاسة الحكومة إثر الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي اندلعت في البلاد.

المصدر: الوكالة الوطنية+ الجديد