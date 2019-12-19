من هو حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني المكلّف؟

بكلمة ألقاها في أعقاب تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية، ألمح حسان دياب إلى بعده عن السياسة، وأكد أنه مستقل يدعم الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية والفساد، فمن هو رئيس الحكومة المكلف؟

ولد دياب في بيروت في 6 يناير 1959، ويشغل منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأمريكية في بيروت، وهو أستاذ مادة هندسة الكمبيوتر في كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة بالجامعة نفسها، التي التحق بكادرها سنة 1985.

ويحمل دياب شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاتصالات، وماجستير بامتياز في هندسة نظم الكومبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر منذ عام 1985.

وله أكثر من 120 منشورا في مجلات علمية دولية ومؤتمرات، وشغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس في جامعة ظفار في مسقط بين عامي 2004 و2006.

وتولى دياب حقيبة وزارة التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي بين عامي 2011 و2014، وهو متزوج من نوار رضوان المولوي، وأب لبنت وولدين.

وجاء تكليف دياب بدعم من تحالف 8 آذار الذي يقوده حزب الله، رغم افتقاده لأكثرية الأصوات السنية النيابية.

ونال دياب تأييد 69 من النواب الذين شاركوا في استشارات تشكيل الحكومة، وغالبيتهم من كتلة حزب الله وحلفائه، والتيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، وحركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري.

المصدر: وكالات