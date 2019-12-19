الرئيس اللبناني يكلف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة

أعلنت الرئاسة اللبنانية تكليف حسان دياب الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي عام 2011-2014، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية.

واستدعى الرئيس اللبناني ميشال عون دياب إلى قصر بعبدا الرئاسي لتبليغه بقرار التكليف، وأجرى لقاء معه حضره رئيس مجلس النواب نبيه بري.

لقاء بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف الدكتور حسان دياب pic.twitter.com/9XWxfan1d2 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) 19 декабря 2019 г.

وحصل دياب على 69 صوتا من أصوات ممثلي الكتل النيابية في المشاورات النيابية لاختيار رئيس الحكومة، فيما حظي مندوب لبنان السابق في الأمم المتحدة نواف سلام بـ 13 صوتا، ونالت حليمة قعقور صوتا واحدا، وامتنع 42 نائبا عن التسمية.

وتعهد رئيس الحكومة المكلف خلال كلمة ألقاها في قصر بعبدا بـ"العمل باتفاق مع الرئيس عون واستنادا إلى الدستور لتكون الحكومة على مستوى تطلعات اللبنانيين لتحقق مطالبهم وتطمئنهم على مستقبلهم لنقل البلد من حالة عدم التوازن إلى حالة الاستقرار عبر خطة إصلاحية واقعية تأخذ طريقها إلى التنفيذ سريعا".

وشدد دياب على أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان "ضرورة قصوى"، مؤكدا أن حكومته "في صدد العمل وليس الكلام.. والأولوية للاختصاصيين".

وأضاف أنه "شخص اختصاصي" وطلب بدء الاستشارات السبت المقبل.

وعبر دياب عن شكره العميق إلى رئيس البلاد والنواب على ثقتهم به.

يتبع..