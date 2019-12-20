تفاعل واسع في الكويت مع دموع الطبطبائي

تأثر عدد كبير من النشطاء الكويتيين بمشهد بكاء النائب السابق وليد الطبطبائي الذي أفرج عنه أمس بموجب مرسوم عفو أقره مجلس الوزراء الكويتي.

وظهر الطبطبائي عقب خروجه من السجن بعيون مغرورقة بالدموع، حيث أعرب عن شكره لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، واصفا إياه بأمير الإنسانية.

اذا هالمقطع

ما خلاك تراجع علاقتك في امك وابوك .. وتقصيرك وجفاك لهم

معناتها (سلّم على بِرّك فيهم)

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البكاء كان بكاء رجل

لكنه بإحساس طفل فاقد امه خصوصًا في الثواني الاخيرة من الفيديو

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الله يغفر لأمي و لـ امهاتكم

(وسلامتك يا #وليد_الطبطبائي وأسال الله الرحمه لوالدتك) pic.twitter.com/IeqCBdXDJ1 — ساري 🇰🇼 (@Sary_q8) December 19, 2019

وفي موقف شديد التأثير، لم يتمالك النائب الكويتي السابق نفسه في نهاية المشهد المصور، وأسكتته العبرة، وحين عادت الكاميرا إليه وسئل عن سبب بكائه، رد قائلا: "تذكرت أمي".

بكاء وليد الطبطبائي بكاء حره وظلم وإحساس بقهر الرجال وليس بكاء فراق علي غالي



ونسأل الله العظيم أن يرفع الظلم عن كل مظلوم

مرفوع الراس يابو مساعد

ولا أحد يلومك

والله يجبر مصابك

#وليد_الطبطبايي — فيصل الزناتي (@WaTaNi700R) December 19, 2019

وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق في آخر اجتماع له على مشروع مرسوم عفو ضم وليد الطبطبائي ومحمد الدوسري، عن قضاء المدة المتبقية والقاضية بسجنهما 3 سنوات ونصف السنة.

وقد سلم الطبطبائي نفسه إلى الجهات المختصة بعد انتهاء مراسم عزاء والدته في 25 نوفمبر الماضي، امتثالا للحكم الصادر بحقه في قضية دخول مجلس الأمة.

المصدر: وسائل إعلام كويتية