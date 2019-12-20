تفاعل واسع في الكويت مع دموع الطبطبائي
تأثر عدد كبير من النشطاء الكويتيين بمشهد بكاء النائب السابق وليد الطبطبائي الذي أفرج عنه أمس بموجب مرسوم عفو أقره مجلس الوزراء الكويتي.
وظهر الطبطبائي عقب خروجه من السجن بعيون مغرورقة بالدموع، حيث أعرب عن شكره لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، واصفا إياه بأمير الإنسانية.
اذا هالمقطع— ساري 🇰🇼 (@Sary_q8) December 19, 2019
ما خلاك تراجع علاقتك في امك وابوك .. وتقصيرك وجفاك لهم
معناتها (سلّم على بِرّك فيهم)
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البكاء كان بكاء رجل
لكنه بإحساس طفل فاقد امه خصوصًا في الثواني الاخيرة من الفيديو
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الله يغفر لأمي و لـ امهاتكم
(وسلامتك يا #وليد_الطبطبائي وأسال الله الرحمه لوالدتك) pic.twitter.com/IeqCBdXDJ1
وفي موقف شديد التأثير، لم يتمالك النائب الكويتي السابق نفسه في نهاية المشهد المصور، وأسكتته العبرة، وحين عادت الكاميرا إليه وسئل عن سبب بكائه، رد قائلا: "تذكرت أمي".
بكاء وليد الطبطبائي بكاء حره وظلم وإحساس بقهر الرجال وليس بكاء فراق علي غالي— فيصل الزناتي (@WaTaNi700R) December 19, 2019
ونسأل الله العظيم أن يرفع الظلم عن كل مظلوم
مرفوع الراس يابو مساعد
ولا أحد يلومك
والله يجبر مصابك
#وليد_الطبطبايي
وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق في آخر اجتماع له على مشروع مرسوم عفو ضم وليد الطبطبائي ومحمد الدوسري، عن قضاء المدة المتبقية والقاضية بسجنهما 3 سنوات ونصف السنة.
#الطبطبائي ينهار بكاء لدى خروجه من السجن حزنا على والدتهhttps://t.co/vZns51Cq7Apic.twitter.com/VVKklN2oUl— الراي (@AlraiMediaGroup) December 19, 2019
وقد سلم الطبطبائي نفسه إلى الجهات المختصة بعد انتهاء مراسم عزاء والدته في 25 نوفمبر الماضي، امتثالا للحكم الصادر بحقه في قضية دخول مجلس الأمة.
المصدر: وسائل إعلام كويتية