المجلس الرئاسي الليبي: طيران أجنبي شن أمس غارات على مدينة مصراتة

دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا القصف الجوي الذي استهدف مواقع في مدينة مصراتة مساء أمس، واصفا إياه بأنه نفذ من قبل طيران أجنبي داعم لحفتر.

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وقال البيان إن قصف طيران أجنبي لمدينة مصراتة نتج عنه إصابة عدد من المدنيين.

ورأى المجلس الرئاسي الليبي في بيانه أن "توسيع دائرة العدوان ليشمل مصراتة هو دليل ضعف ويعبر عن يأس وتخبط"، وعجز من قبل قوات حفتر الذي وُصف بأنه "مجرم حرب".

المصدر: RT