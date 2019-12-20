الإمارات تحذر من فتح مكاتب أو بعثات رسمية أجنبية في القدس

أعلنت الإمارات رفضها فتح أي مكاتب أو بعثات رسمية لأي دولة في القدس، معتبرة ذلك انتهاكا للوضع القانوني للمدينة وانحيازا للاحتلال، وشددت على أن خطوات كهذه تضر بعملية السلام.

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جاء ذلك على لسان سفير الإمارات لدى مصر، والمندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية، جمعة مبارك الجنيبي، في كلمة أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية التي عقدت، الخميس، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق، بناء على طلب فلسطين، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل من خلال فتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس كجزء من سفارتها لدى إسرائيل.

وقال الجنيبي: "دولة الإمارات أرسلت عدة رسائل للدول التي كانت تنوي افتتاح مكاتب لبعثاتها بالقدس بما فيها البرازيل، وحثتها على عدم تنفيذ تلك الخطوات التي لن تساعد في تحقيق السلام وإيجاد الحلول اللازمة لتحقيقه"، مضيفا: أننا مع الإجماع العربي في اتخاذ أي إجراء من شأنه الحد من تلك الانتهاكات ومن أجل الحفاظ على حقوق دولة فلسطين والعرب في المدينة المقدسة.

وطالب السفير الجنيبي، المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وقراراي مجلس الأمن والقرارات الصادرة عن القمم العربية بشأن وضع مدينة القدس والقضية الفلسطينية، بما يساهم في التوصل إلى حل شامل ودائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما أكد رفض الإمارات لمحاولات الانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس، وإدانتها للسياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تسعى لتغيير الواقع وضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

المصدر:"معا"