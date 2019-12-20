هنية يطلع حمد بن خليفة آل ثاني على المخاطر المحدقة بحقوق الشعب الفلسطيني

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، على رأس وفد من قيادة الحركة الشيخ، حمد بن خليفة آل ثاني الأمير السابق لدولة قطر يوم أمس الخميس في العاصمة الدوحة.

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وأشاد هنية خلال اللقاء "بجهود دولة قطر التي لم تأل جهدا في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في مختلف المحطات والأماكن في القدس والضفة وغزة، إضافة إلى دورها المتواصل في إقامة المشاريع الإغاثية الحيوية والتي بدأ الكثير منها في عهد الأمير الوالد خلال زيارته التاريخية إلى غزة".

واستعرض هنية خلال اللقاء "التطورات الأخيرة المتعلقة بملف الانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها وما قدمته حركة "حماس" من تنازلات في سبيل إنجاح عقدها، مجددا التأكيد على ضرورة إجرائها في مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة والضفة الغربية".

ووضع هنية آل ثاني في صورة آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية على صعيد المشهد السياسي والمخاطر التي تمر بها الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية هذه الحقوق وما يتطلبه ذلك من إسناد عربي وإقليمي.

وشارك في اللقاء كل من صالح العاروري نائب رئيس حركة "حماس"، وماهر صلاح رئيس الحركة في إقليم الخارج، وعضوي المكتب السياسي نزار عوض الله وسامي خاطر.

المصدر:"معا"