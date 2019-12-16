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وفد من حماس برئاسة هنية يبحث مع أمير قطر "إعادة بناء المؤسسة الفلسطينية الرسمية" !

أخبار العالم العربي

وفد من حماس برئاسة هنية يبحث مع أمير قطر
RT
الأمير تميم يلتقي هنية
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بحث وفد من "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، في الدوحة، مع أمير قطر تميم بن حمد "المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية".

وطرح هنية خلال اللقاء المخاوف من محاولات تصفية القضية الفلسطينية سياسيا.

وفد من حماس برئاسة هنية يبحث مع أمير قطر
RT

كما بحث اللقاء تطورات ملف الانتخابات الفلسطينية ومتطلبات نجاحها وصولا إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وإعادة بناء المؤسسة الفلسطينية الرسمية على قاعدة الشراكة وأسس الديمقراطية.

وفد من حماس برئاسة هنية يبحث مع أمير قطر
RT

وكانت حركة "حماس" أكدت أنها تتعامل بجدية مع الانتخابات بـ"اعتبارها مدخلا للوحدة الوطنية على أساس الشراكة".

المصدر: RT

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