مصر.. شرم الشيخ تستقبل أولى الرحلات البريطانية بعد انقطاع 4 سنوات (صور)

وصلت عصر اليوم الخميس أولى الرحلات الجوية البريطانية المباشرة إلى مطار شرم الشيخ، وعلى متنها 110 ركاب في أولى الرحلات بعد انقطاع دام 4 سنوات.

RT

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واستقبلت الطائرة بتقليد رش المياه عليها وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار بتقديم الورود والهدايا للركاب والتقاط الصور التذكارية معهم وذلك مواكبة مع الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وأكد وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، أن جميع المطارات المصرية تطبق كافة الإجراءات الأمنية ومعايير السلامة والأمان الدولية وتعمل على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين.

RT

ومن المقرر أن يستمر التشغيل بواقع رحلة أسبوعيا حتى شهر مارس 2020، تزامنا مع الحركة السياحية المتزايدة التي تشهدها شرم الشيخ خلال الموسم الشتوي الحالي.

RT

وكانت لندن أوصت شركات الطيران البريطانية بتعليق رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ منذ عام 2015، إثر حادث تفجير طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية "كوغاليم آفيا" فوق شبه جزيرة سيناء المصرية بعيد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ217 وأفراد طاقمها الـ7.

المصدر: RT