مصر تستعد لاستقبال أول رحلة سياحية من بريطانيا بعد توقف 4 سنوات

يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي في مصر، غدا الخميس، أولى الرحلات القادمة من بريطانيا وعلى متنها 168 راكبا، بعد توقف دام 4 سنوات.

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ومن المقرر أن يستمر التشغيل بواقع رحلة أسبوعيا حتى شهر مارس 2020، تزامنا مع الحركة السياحية المتزايدة التي تشهدها شرم الشيخ خلال الموسم الشتوي الحالي.

وقالت مصادر مطلعة بمطار شرم الشيخ الدولي، إن إدارة المطار تستعد لاستقبال أول رحلة والتي تصل الساعة 2 بعد الظهر، من مدينة برمنغهام.

وأشارت المصادر إلى أن فريق العلاقات العامة بـ "الشركة المصرية للمطارات" ينهي كافة التجهيزات لاستقبال الطائرة في احتفالية يحضرها عدد من المسؤولين بالطيران المدني ومنظمي الرحلات البريطانية.

وكانت لندن أوصت شركات الطيران البريطانية، بتعليق رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ منذ العام 2015، على إثر حادثة تحطم الطائرة التابعة لشركة الطيران الروسية "كوغاليم آفيا" فوق شبه جزيرة سيناء المصرية بعيد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ217 وأفراد طاقمها الـ7.

المصدر: مصراوي