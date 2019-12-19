 
مباشر

الهند.. مقتل 3 أشخاص في احتجاجات مناهضة لقانون الجنسية

أخبار العالم العربي

الهند.. مقتل 3 أشخاص في احتجاجات مناهضة لقانون الجنسية
AFP SAM PANTHAKY
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mxee

قتل 3 أشخاص على الأقل في الهند خلال احتجاجات عارمة خرجت في عدد من المدن بعد المصادقة على قانون الجنسية الجديد، الذي يستهدف فئة معينة من المهاجرين الساعين للحصول على الجنسية.

ونقلت قناة ndtv الهندية عن مصادر في شرطة مدينة لكناو شمالي البلاد قولها إن رجلا قتل إثر إصابته بطلق ناري خلال احتجاجات عنيفة استخدمت فيها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات وأشارت القناة إلى أنه لم يعرف بعد مصدر إطلاق النار.

إقرأ المزيد
الهند.. اعتقالات جماعية وقطع خدمات الإنترنت والهواتف وسط مظاهرات متصاعدة
الهند.. اعتقالات جماعية وقطع خدمات الإنترنت والهواتف وسط مظاهرات متصاعدة

وذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" أن شخصين قتلا في مدينة مانجالور في ولاية كارناتاكا الجنوبية، خلال الاحتجاجات التي تخللتها اشتباكات مع الشرطة.

وخرجت تظاهرات في الهند لليوم الرابع على التوالي تنديدا بقانون الجنسية الجديد الذي يحرم المسلمين المهاجرين من دول مجاورة من حق الحصول على الجنسية الهندية.

ونشرت السلطات تعزيزات أمنية إضافية في العاصمة نيودلهي ومنعت التجمعات عقب اشتباكات بين المحتجين.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا