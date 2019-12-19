الهند.. اعتقالات جماعية وقطع خدمات الإنترنت والهواتف وسط مظاهرات متصاعدة

تتخذ السلطات الهندية إجراءات ملموسة في محاولة للتعامل مع موجة المظاهرات المتصاعدة التي تشهدها البلاد على خلفية مصادقة برلمانها على قانون جديد موجه ضد المسلمين.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن أجهزة الأمن في أكبر مدن البلاد احتجزت اليوم الخميس مئات الأشخاص الذين تجاهلوا الحظر المفروض على التجمهر وخرجوا إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم إزاء القانون الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية لمهاجرين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان شريطة ألا يكونوا مسلمين.

وفي العاصمة نيودلهي، احتجزت السلطات أكثر من 100 شخص نظموا مظاهرة في أحد أبرز معالم المدينة، الحصن الأحمر، والمنطقة التاريخية المحيطة به، مع إغلاق قوات الأمن الطرق الرئيسة المؤدية إلى الموقع وحظر المواطنين من الاقتراب إليه.

كما أمرت السلطات بقطع خدمات الإنترنت والهواتف في محيط الحصن الأحمر وفي بعض النواحي الأخرى من العاصمة.

في غضون ذلك، نفذت قوات الأمن اعتقالات جماعية أيضا في مدينة بنغالور، مركز ولاية كارناتاكا، حيث فرضت السلطات الحظر على تجمهر أكثر من أربعة أشخاص.

وكانت السلطات قد شددت أمس القيود المفروضة في ولاية آسام، إحدى أكبر ولايات البلاد من حيث عدد المواطنين المسلمين، من خلال توسيع نطاق إجراءات قطع الإنترنت وفرض حظر التجوال.

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لكن الوضع لا يزال متوترا للغاية رغم هذه الإجراءات، واضطرت أكبر شرطة طيران في الهند، IndiGo، إلى إلغاء 19 رحلة وتأجيل 16 أخرى من وإلى نيودلهي بسبب الاضطرابات المرورية الناجمة عن التظاهرات والتي تحول دون وصول طواقم الشركة والمسافرين إلى مطار العاصمة في الوقت المحدد، حسب وكالة "رويترز".

المصدر: أسوشيتد برس + رويترز