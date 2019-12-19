 
مباشر
عاجل
بوتين: نحن على تواصل مع السراج وحفتر في ليبيا

الهند.. اعتقالات جماعية وقطع خدمات الإنترنت والهواتف وسط مظاهرات متصاعدة

أخبار العالم

الهند.. اعتقالات جماعية وقطع خدمات الإنترنت والهواتف وسط مظاهرات متصاعدة
Reuters Anushree Fadnavis
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mxbp

تتخذ السلطات الهندية إجراءات ملموسة في محاولة للتعامل مع موجة المظاهرات المتصاعدة التي تشهدها البلاد على خلفية مصادقة برلمانها على قانون جديد موجه ضد المسلمين.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن أجهزة الأمن في أكبر مدن البلاد احتجزت اليوم الخميس مئات الأشخاص الذين تجاهلوا الحظر المفروض على التجمهر وخرجوا إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم إزاء القانون الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية لمهاجرين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان شريطة ألا يكونوا مسلمين.

وفي العاصمة نيودلهي، احتجزت السلطات أكثر من 100 شخص نظموا مظاهرة في أحد أبرز معالم المدينة، الحصن الأحمر، والمنطقة التاريخية المحيطة به، مع إغلاق قوات الأمن الطرق الرئيسة المؤدية إلى الموقع وحظر المواطنين من الاقتراب إليه.

كما أمرت السلطات بقطع خدمات الإنترنت والهواتف في محيط الحصن الأحمر وفي بعض النواحي الأخرى من العاصمة.

في غضون ذلك، نفذت قوات الأمن اعتقالات جماعية أيضا في مدينة بنغالور، مركز ولاية كارناتاكا، حيث فرضت السلطات الحظر على تجمهر أكثر من أربعة أشخاص.

وكانت السلطات قد شددت أمس القيود المفروضة في ولاية آسام، إحدى أكبر ولايات البلاد من حيث عدد المواطنين المسلمين، من خلال توسيع نطاق إجراءات قطع الإنترنت وفرض حظر التجوال.

إقرأ المزيد
استمرار الاحتجاجات في الهند ضد قانون الجنسية
استمرار الاحتجاجات في الهند ضد قانون الجنسية

لكن الوضع لا يزال متوترا للغاية رغم هذه الإجراءات، واضطرت أكبر شرطة طيران في الهند، IndiGo، إلى إلغاء 19 رحلة وتأجيل 16 أخرى من وإلى نيودلهي بسبب الاضطرابات المرورية الناجمة عن التظاهرات والتي تحول دون وصول طواقم الشركة والمسافرين إلى مطار العاصمة في الوقت المحدد، حسب وكالة "رويترز".

المصدر: أسوشيتد برس + رويترز

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يعقد مؤتمره السنوي الـ15بحضور نحو 2000 صحفي