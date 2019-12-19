العراق.. تصفية مجموعة من عناصر "داعش" في صلاح الدين

تمكنت القوات الأمنية العراقية اليوم الخميس، من تصفية مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

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وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية: "من خلال جهد استخباري، تم رصد تحرك لمجموعة مكونة من 5 إرهابيين يستقلون ثلاث دراجات نارية، وبعد دخولهم إلى أحد الأوكار في جبل (قرة جوغ) بقاطع قيادة عمليات صلاح الدين، تمت معالجتهم من خلال مفرزة صواريخ".

وأضافت: "أسفرت الضربة عن قتلهم جميعا، كما تمكنت المفرزة من رصد مجموعة أخرى كانت تنوي إخلاء جثث القتلى، وقد تمت معالجتهم بصاروخ آخر وقتل ثلاثة إرهابيين آخرين".

وأطلقت القوات الأمنية العراقية الثلاثاء الماضي، عملية أمنية جديدة لملاحقة فلول "داعش" في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وأشار الحشد الشعبي في بيان له، إلى أن "اللواء السابع وقيادة عمليات شرق الأنبار للحشد وبمشاركة قطعات من الجيش شرعوا بعملية أمنية لملاحقة (داعش) شرقي (بحيرة الثرثار)، وأن العملية تجري وفق الخطط الأمنية لحين تأمين قواطع المسؤولية من هجمات "داعش".

وشدد في البيان على أن "الحشد الشعبي كثف في الآونة الأخيرة من عملياته الاستباقية لتعزيز وتأمين المدن المحررة وسلامة المدنيين من هجمات (داعش) الإجرامية".

المصدر: RT