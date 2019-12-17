العراق.. عملية أمنية في الأنبار لملاحقة فلول عناصر "داعش" (صور)

انطلقت صباح، اليوم الثلاثاء، في محافظة الأنبار، غربي العراق، عملية أمنية جديدة لملاحقة فلول عناصر تنظيم "داعش".

وذكر بيان للحشد الشعبي أن "اللواء السابع وقيادة عمليات شرق الأنبار للحشد وبمشاركة قطعات من الجيش شرعوا بعملية أمنية لملاحقة فلول داعش شرق الثرثار".

وأضاف أن "العملية تجري وفق الخطط الأمنية لحين تأمين قواطع المسؤولية من هجمات داعش".

وأشار البيان إلى أن "الحشد الشعبي كثف في الآونة الأخيرة من عملياته الاستباقية لتعزيز وتأمين المدن المحررة وسلامة المدنيين من تعرضات داعش الإجرامية".

RT

RT

المصدر: RT