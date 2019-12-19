السيسي يصدر 3 قرارات جديدة بعد قرار تحديد الأماكن العسكرية ذات الأهمية الاستراتيجية

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، 3 قرارات جمهورية للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الاطلاع على عدة قرارات وقوانين، بينها تحديد الأماكن العسكرية ذات الأهمية الاستراتيجية.

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وأصدر الرئيس المصري، صباح اليوم الخميس، قرارا "بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قرية بني غالي بمحافظة أسيوط بمساحة 0.99 فدان لصالح وزارة التموين والتجارة الخارجية، وذلك لاستخدامها في إقامة مجمعات استهلاكية".

كما أصدر الرئيس السيسي قرارا "باستبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2018، بحيث يعاد تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الروبيكي بمحافظة القاهرة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة، ومساهمة الهيئة بتلك الأصول كحصة عينية في شركة إدارة مشروع الروبيكي شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي".

ونشرت الجريدة الرسمية أيضا قرارا بمنح بعض الأوسمة للاعبين واللاعبات والمدربين الذين حققوا إنجازات على المستوى العالمي والقاري.

المصدر: RT