بالأسماء.. السيسي يخصص 47 جزيرة للجيش المصري في البحر الأحمر
Reuters
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا رئاسيا، يقضي بمنح وزارة الدفاع أراض صحراوية، تتمتع بأهمية استراتيجية للدفاع على طول خط البحر الأحمر.
ويتضمن القرار منح 47 جزيرة لصالح الجيش، حيث نشرت أسماء كافة الجزر في الجريدة الرسمية التابعة للحكومة.
وظهرت إحداثيات محددة للجزر التي تم منحها لوزارة الدفاع المصرية.
المصدر: مصراوي
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