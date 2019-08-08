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مراسل RT نقلا عن مصادر: مصرع 8 مسلحين في اشتباك مع قوات الأمن المصرية قرب قصر الباسل على طريق أسيوط

بالأسماء.. السيسي يخصص 47 جزيرة للجيش المصري في البحر الأحمر

أخبار العالم العربي

بالأسماء.. السيسي يخصص 47 جزيرة للجيش المصري في البحر الأحمر
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا رئاسيا، يقضي بمنح وزارة الدفاع أراض صحراوية، تتمتع بأهمية استراتيجية للدفاع على طول خط البحر الأحمر.

بالأسماء.. السيسي يخصص 47 جزيرة للجيش المصري في البحر الأحمرأسماء الجزر
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السيسي يمنح أراضي صحراوية لوزارة الدفاع لأهميتها الاستراتيجية
السيسي يمنح أراضي صحراوية لوزارة الدفاع لأهميتها الاستراتيجية

ويتضمن القرار منح 47 جزيرة لصالح الجيش، حيث نشرت أسماء كافة الجزر في الجريدة الرسمية التابعة للحكومة.

وظهرت إحداثيات محددة للجزر التي تم منحها لوزارة الدفاع المصرية.

بالأسماء.. السيسي يخصص 47 جزيرة للجيش المصري في البحر الأحمربقية أسماء الجزر

المصدر: مصراوي

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