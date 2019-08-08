أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا رئاسيا، يقضي بمنح وزارة الدفاع أراض صحراوية، تتمتع بأهمية استراتيجية للدفاع على طول خط البحر الأحمر.

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ويتضمن القرار منح 47 جزيرة لصالح الجيش، حيث نشرت أسماء كافة الجزر في الجريدة الرسمية التابعة للحكومة.

وظهرت إحداثيات محددة للجزر التي تم منحها لوزارة الدفاع المصرية.

المصدر: مصراوي