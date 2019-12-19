بن زايد يبحث الأزمة الليبية مع نظيره اليوناني وتوقيع مذكرة تفاهم

بحث وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس الأزمة الليبية.

كما جرى خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليونان وسبل تعزيز أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات.



وأضافت الوكالة أنه جرى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وتدخل اليونان ودول أوروبية وأخرى عربية حاليا في مسألة شائكة مع تركيا عقب الإعلان عن اتفاق بين أنقرة وطرابلس بخصوص استخراج الغاز.

واعترف البرلمان اليوناني، الخميس الماضي، ببرلمان ليبيا ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي، كما رحبت خارجية اليونان بموقف البرلمان الليبي الرافض لاتفاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج.



وقالت خارجية اليونان إن الاتفاق البحري بين أردوغان والسراج يزعزع المنطقة، وإن اليونان مستعدة لتنفيذ القانون الدولي في ليبيا.



إلى ذلك وقع بن زايد ونظيره اليوناني على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية اليونان بشأن التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي.

المصدر: وام