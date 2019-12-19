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خبير مصري يكشف لـRT أهمية حقل النفط والغاز الجديد المكتشف في الصحراء الغربية

مال وأعمال

خبير مصري يكشف لـRT أهمية حقل النفط والغاز الجديد المكتشف في الصحراء الغربية
Reuters
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وصف كاتب مصري متخصص في شؤون الطاقة حقل النفط والغاز الجديد المكتشف في الصحراء الغربية بأنه كبير قياسا للاكتشافات السابقة.

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وشدد عادل البهنساوي، الكاتب المتخصص في تصريح خاص لـRT على أن هذا الاكتشاف سيفتح الباب أمام احتمالات تحقيق "اكتشافات جديدة للزيت والغاز فى منطقة الصحراء الغربية".

ولفت البهنساوي إلى أن شركات عالمية مثل "إيني" الإيطالية و"ريال داتش شل الهولندية" حققت مؤخرا اكتشافات نفطية في مناطق عميقة بالصحراء الغربية المتاخمة للحدود الليبية.

وخلص الكاتب المصري المتخصص في شؤون الطاقة إلى أن شركة برج العرب سيقفز إنتاجها بعد أن يدخل الحقل الجديد "ASH-2" طور الإنتاج، إلى 11800 برميل نفط يوميا، و20 مليون قدم مكعب من الغاز.

القاهرة _ ناصر حاتم

المصدر: RT

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