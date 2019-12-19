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مصر.. الإعلان عن اكتشاف حقل جديد للنفط والغاز في منطقة واعدة

مال وأعمال

مصر.. الإعلان عن اكتشاف حقل جديد للنفط والغاز في منطقة واعدة
Reuters
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أعلنت مصر اكتشاف حقل جديد للنفط والغاز في منطقة "أبوسنان" الواقعة في الصحراء الغربية.

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وأفادت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بأن الاكتشاف النفطي الجديد تحقق "عند انتهاء شركة برج العرب للبترول القائمة بالعمليات بالمنطقة من حفر بئر استكشافية ناجحة".

وأعلن بيان لوزارة البترول المصرية، أن الحقل الجديد معدل إنتاجه 7000 برميل من الزيت الخام يوميا و10 ملايين متر مكعب من الغاز.

ولفت البيان إلى أن الاكتشافات الجديدة في الصحراء الغربية تؤكد أن هذه "المنطقة لا زالت تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية المرتفعة، خاصة في الطبقات العميقة مع التقدم الذي تشهده التكنولوجيات الحديثة والتي ساهمت في تحقيق عدة اكتشافات واعدة بالمنطقة".

هذه التفاصيل وردت في تقرير تلقاه، وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، من رئيس شركة برج العرب للبترول، التي تقوم بالعمليات في المنطقة نيابة عن هيئة البترول وشركة كويت إنرجي مصر.

المصدر: RT

 

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