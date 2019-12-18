سوريا.. شاب يفجر قنبلة في منزل فتاة رفضت الارتباط به

فجر شاب في بلدة الكفر في محافظة السويداء السورية، اليوم الأربعاء، قنبلة داخل منزل فتاة رفضت الارتباط به عندما خطبها، ما أدى إلى مقتله ومقتل الفتاة إضافة إلى جرح والدتها.

وذكرت عدة صفحات إخبارية في محافظة السويداء أن الشاب رامي (20 عاما) فجر القنبلة في منزل وليد صادق، بعدما رفضت العائلة طلب خطبته من بيسان (17 عاما) التي توفيت على الفور، بينما نقلت والدتها إلى مشفى السويداء.

يذكر أنه قبل أيام قليلة، شهدت مدينة القرداحة في اللاذقية جريمة مماثلة، حين اقتحم ضابط منزل فتاة فسخت خطبتها منه وأطلق الرصاص فقتلها مع أختها، وجرح شقيقهما.

المصدر: RT + "فيسبوك"