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مصدر لـRT: الرئيس العراقي لا يريد استلام صلاحيات رئيس الحكومة

أخبار العالم العربي

مصدر لـRT: الرئيس العراقي لا يريد استلام صلاحيات رئيس الحكومة
Reuters
برهم صالح، الرئيس العراقي
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أفاد مصدر سياسي عراقي، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الجمهورية، برهم صالح، لا يُريد استلام صلاحيات رئيس الحكومة في فترة الفراغ الدستوري، بعد استقالة عادل عبد المهدي.

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وقال لـRT إن "صالح يسعى حاليا إلى تقديم مرشحين لرئاسة الحكومة من خلال الاجتماع الذي سيعقده اليوم مع قادة الكتل السياسية"، مبيناً: "حتى لو دخل العراق في فراغ دستوري، فإنه لن يستلم صلاحيات رئيس الحكومة".

وأعلن رئيس الحكومة العراقية المستقيل، عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، أن حكومته ستستمر بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

يذكر أن عبد المهدي رفع استقالته من منصبه لمجلس النواب في الرابع من ديسمبر، استجابة لمطالب المتظاهرين والمرجعية الدينية في البلاد.

المصدر: RT

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