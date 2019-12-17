ماكرون يهنئ تبون بانتخابه رئيسا للجزائر

تلقى الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا، مساء الثلاثاء، من رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، أعرب له خلاله عن "تهانيه الحارة" إثر فوزه بانتخابات الرئاسة 12 ديسمبر.

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وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الجزائرية، أن الرئيسين استعرضا، خلال مكالمتهما، "مختلف أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والعديد من القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف البيان أن ماكرون وتبون "اتفقا على أهمية اتخاذ الإجراءات الضرورية، بما في ذلك تنشيط الآليات الثنائية المناسبة لتعزيز التشاور السياسي بين الطرفين".

وأمس الاثنين، أعلن المجلس الدستوري الجزائري رسميا فوز عبد المجيد تبون، بانتخابات الرئاسة الجزائرية، وذلك بعد حصوله على أكثر من 58% من أصوات الناخبين.

ومن المنتظر أن يؤدي تبون اليمين الدستورية قبل نهاية الأسبوع الجاري.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية