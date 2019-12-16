أعلن المجلس الدستوري الجزائري، اليوم الاثنين، رسميا فوز عبد المجيد تبون، بانتخابات الرئاسة الجزائرية.

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وأقر المجلس الدستوري بالبلاد، نتائج انتخابات الرئاسة وفوز عبد المجيد تبون برئاسة البلاد تمهيدا لإدلاء الأخير للقسم.

وأعلن المجلس أنه "يرسم نتائج الانتخابات الرئاسية ويعلن عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بنسبة أصوات بلغت 58.13 بالمائة".

ومن المنتظر أن يؤدي الرئيس الجديد الفائز في الانتخابات التي جرت يوم الخميس 12 ديسمبر، اليمين الدستورية قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وتنص المادة 89 من الدستور على أن "رئيس الجمهورية يؤدي اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه‮،‬ ويباشر مهمته فور أدائه اليمين‮".‬

المصدر: وكالات