صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على تشريع يسمح لحكومة الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات جديدة ضد داعمي السلطات السورية بقيادة الرئيس، بشار الأسد.

إقرأ المزيد

وأقر مجلس الشيوخ، الغرفة العلي للكونغرس الأمريكي، حزمة وثائق وتشريعات تدخل ضمن الميزانية الدفاعية للولايات المتحدة والتي تصل قيمتها إلى 738 مليار دولار، وبينها "قانون قيصر" الذي يوصف هدفه بـ "حماية السكان المدنيين في سوريا".

وينص القانون على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للقوات الحكومة الموالية للأسد، وخاصة روسيا وإيران.

وأوضحت لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن هذه الوثيقة تقضي بـ "فرض عقوبات على الأطراف التي تقدم دعما لمحاولات نظام الأسد لتحقيق انتصار عسكري في الحرب الأهلية السورية".

إقرأ المزيد

ولفتت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إلى أن هذه الإجراءات تشمل تطبيق عقوبات على شركات أجنبية حال تبين أنها تقدم أي دعم لعمليات الجيش السوري.

كما ينص هذا القانون على السماح لوزير الخارجية الأمريكي بتأييد الملاحقة القضائية بحق مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.

وسبق أن أقر مجلس النواب، الغرفة السفلى للكونغرس، الميزانية الدفاعية، وبعد موافقة مجلس الشيوخ عليها، من المتوقع أن يصادق عليها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

المصدر: وكالات