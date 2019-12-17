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مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على الميزانية الدفاعية بحجم 738 مليار دولار

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مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على الميزانية الدفاعية بحجم 738 مليار دولار
AFP SAUL LOEB
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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على الميزانية الدفاعية للولايات المتحدة، التي تتضمن تخصيص أموال "لمواجهة روسيا" في مختلف المجالات.

وبلغ حجم الميزانية الدفاعية الأمريكية لعام 2020، التي وافق عليها مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، ما مجموعه 738 مليار دولار.

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وتتضمن الميزانية أموالا "لمواجهة روسيا"، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات على مشروع "السيل الشمالي-2" للغاز، كما تشمل تقديم 300 مليون دولار لأوكرانيا كمساعدات.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على الميزانية الدفاعية. وبعد موافقة مجلس الشيوخ عليها، من المتوقع أن يوقعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي كان قد أعلن في وقت سابق أنه سيوقع على قانون الميزانية الدفاعية فور المصادقة عليه.

المصدر: نوفوستي

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