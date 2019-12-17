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الحوثيون يعلنون عن صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الجيش اليمني

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون عن صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الجيش اليمني
Reuters
صورة من الأرشيف
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الثلاثاء، نجاح صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الجيش اليمني التابع لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

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وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في "أنصار الله"، وعضو الوفد المفاوض للجماعة، عبد القادر المرتضى، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "تم بعون الله وتوفيقه تحرير 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل في جبهة شبوة"​​​.

وأَضاف المرتضى أن "عملية تبادل الأسرى تمت عبر وساطة محلية"، وتعد العملية هي الثانية خلال أيام، حيث أعلنت "أنصار الله"، الأربعاء الماضي، تحرير 8 من أسراها من عدة جبهات بعمليات تبادل عبر وساطات محلية.

وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، تركي المالكي، صرح في 26 نوفمبر الماضي، بأن "قيادة التحالف قررت وبمبادرة منها إطلاق سراح 200 أسير من أسرى المليشيا الحوثية".

ونقلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 28 نوفمبر الماضي، 128 أسيرا من جماعة "أنصار الله" ضمن  مبادرة التحالف العربي، على متن 3 طائرات من خميس مشيط بالمملكة السعودية.

وكان رئيس لجنة الأسرى في "أنصار الله"، أعلن في 26 أكتوبر الماضي، إتمام 300 عملية تبادل أسرى مع الجيش اليمني، عبر وساطات وتفاهمات محلية، منذ منتصف العام 2015، تم بموجبها تحرير 7 آلاف أسير من الطرفين.

المصدر: سبوتنيك

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