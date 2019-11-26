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أول رد من "أنصار الله" على إطلاق التحالف العربي سراح 200 أسير حوثي

أخبار العالم العربي

أول رد من
twitter.com/Moh_Alhouthi
القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد علي الحوثي
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رحب القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) محمد علي الحوثي بإعلان التحالف العربي بقيادة السعودية إطلاق سراح 200 أسير حوثي لديه، داعيا التحالف إلى الإفراج عن جميع المحتجزين.

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التحالف العربي يطلق سراح 200 أسير حوثي
التحالف العربي يطلق سراح 200 أسير حوثي

كما دعا الحوثي إلى "ترتيب استقبال جماهيري" لهؤلاء الأشخاص المفرج عنهم عند وصولهم إلى الوطن، حسب تغريدة نشرها الحوثي في "تويتر" اليوم الثلاثاء.

وسبق أن أعلن التحالف اليوم على لسان المتحدث باسمه، العقيد الركن تركي المالكي، عن إطلاقه مبادرة جديدة تهدف إلى حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق ستوكهولم بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى.

 

المصدر: RT

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