كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية العقيد الركن تركي المالكي اليوم الثلاثاء، عن مبادرة جديدة بشأن اليمن.

وصرح المالكي بأن قوات التحالف قررت إطلاق سراح 200 أسير من جماعة أنصار الله الحوثية.

وأضاف أنه تقرر أيضا تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم فيها.

وأكد أن القرار جاء انطلاقا من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق ستوكهولم بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعا إنسانيا في المقام الأول.

كما أشار إلى أن ذلك يعد استمرارا لجهود التحالف لتحسين الوضع الإنساني وخاصة الصحي للشعب اليمني.

المصدر: واس