 
مباشر
عاجل
الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان قضايا متعلقة بتصعيد النزاع العسكري في ليبيا

السيسي: أنا مسالم ولكني مقاتل شريف عندما يفرض علي القتال

أخبار العالم العربي

السيسي: أنا مسالم ولكني مقاتل شريف عندما يفرض علي القتال
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mwxc

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه شخص "مسالم جدا"، ولكنه "مقاتل شريف" عندما يفرض عليه القتال.

إقرأ المزيد
السيسي يطالب الإعلام بـ
السيسي يطالب الإعلام بـ "القتال" من أجل مصر

وأشار الرئيس المصري خلال لقاء مفتوح عقده مع مجموعة من الشباب على هامش منتدى شباب العالم، ردا على سؤال فتاة كردية، مساء الثلاثاء: "أنا إنسان مسالم جدا، ومقاتل عندما يفرض عليّ القتال، لكن بأشرف مما تتصوروا".

وأضاف: "قبل كل ذلك، أدفع بالحسنى والطيب والمعروف والإنسانية"، محذرا من خطورة الدعوة للقتال.

وانطلقت مساء السبت الماضي، النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.

المصدر: الشروق

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

  طيور البطريق تتمرن تحت أشعة الشمس