السيسي: أنا مسالم ولكني مقاتل شريف عندما يفرض علي القتال

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه شخص "مسالم جدا"، ولكنه "مقاتل شريف" عندما يفرض عليه القتال.

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وأشار الرئيس المصري خلال لقاء مفتوح عقده مع مجموعة من الشباب على هامش منتدى شباب العالم، ردا على سؤال فتاة كردية، مساء الثلاثاء: "أنا إنسان مسالم جدا، ومقاتل عندما يفرض عليّ القتال، لكن بأشرف مما تتصوروا".

وأضاف: "قبل كل ذلك، أدفع بالحسنى والطيب والمعروف والإنسانية"، محذرا من خطورة الدعوة للقتال.

وانطلقت مساء السبت الماضي، النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.

المصدر: الشروق